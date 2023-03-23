К концу недели в Татарстане потеплеет до +15 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в концу недели ожидается очень теплая погода — температура воздуха поднимется до +15 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 24 марта, в Татарстане ожидается от +2 до +7 градусов, днем потеплеет до 9—14°С, юго-западный ветер усилится до 17 м/с. Вечером в западных районах республики начнется дождь.

В субботу, 25 марта, ночью и утром ожидается дождь, днем в отдельных районах — небольшой. Сохранится сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, днем — от +7 до +12°С.

Небольшие дожди ожидаются и в воскресенье, 26 марта. Ночью ожидается ветер порывами до 15 м/с и от +3 до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +10..+15°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится очень теплая погода. Днем ожидается от +10 до +15 градусов и дождь.

В апреле и мае, а также в течение трех летних месяцев 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане ожидаются в пределах нормы. В сентябре они окажутся выше нее.



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Татьяна Демина