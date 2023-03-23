Татарстанцы стали самыми активными зрителями чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Татарстанцы стали самыми активными в топе самых неравнодушных зрителей чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Об этом говорится в результатах исследования «МегаФона».

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Еще аналитики выяснили, что жители Татарстана в отличие от остальных гостей со всей страны, приехавших посмотреть на соревнования, проявляют самую высокую активность в соцсетях и мессенджерах.

Отмечается, что татарстанцы активнее всех отправляют в интернет фото и видео. Вслед за жителями Татарстана в топ вошли также жители Югры, Свердловска и Москвы.

16 марта в результате исследования компании «МегаФон» выяснилось, что жители Татарстана в большинстве своем используют гаджеты брендов Xiaomi и Samsung. Не меньшей популярностью у татарстанцев пользуется и Huawei. Также отмечалось, что по итогам 2022 года в регионе выросло количество владельцев смартфонов.



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Антон Гаврилов