Эксперты назвали самые популярные бренды смартфонов в Татарстане

В основном татарстанцы пользуются гаджетами брендов Xiaomi и Samsung. Доля китайской марки растет — по итогам года она увеличилась на 1,5% и достигла показателя в 25,6%.Об этом говорится в результатах исследования «МегаФона».

На третьем месте — Huawei с 18%. Замыкает список IPhone от компании Apple.



Фото: wikipedia.org

По итогам 2022 года в Татарстане выросло количество владельцев смартфонов. Так, их доля за февраль составила 75% — это на 3% больше, чем было зафиксировано в 2022 году. Также аналитики выяснили, что в Татарстане на 21% уменьшилось количество кнопочных гаджетов.

14 марта бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные android-смартфоны. Фаворитом топ-10 наиболее мощных гаджетов стал Red Magic 8 Pro+ от бренда Nubia c чипом Snapdragon 8 Gen 2. Вторая позиция досталась vivo X90 Pro+. Почетное третье место в списке занял iQOO 11.



3 марта в результате исследования GS Group выяснилось, что в России по итогам прошлого года почти на 20% упала средняя цена на смартфоны. По подсчетам аналитиков, она снизились с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Также отмечалось, что расценки снизились по причине того, что в розничных магазинах резко сократился ассортимент дорогих моделей смартфонов компаний Samsung и Apple.

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Антон Гаврилов