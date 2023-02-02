Жители Пестречинского района Татарстана остались без автобусов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

После закрытия автобусных маршрутов добираться до райцентра сельчанам приходится самостоятельно. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жители жалуются, что уехать куда-либо им теперь очень неудобно и невыгодно. Сельчанам приходится пользоваться услугами такси, но не у всех есть на это деньги.

— Раньше доезжали на автобусе за 100 рублей. Были очень довольны. Такси стоит больше тысячи рублей. Сейчас не знаем, что делать, — сказала жительница села Янцевары Марина Киселева.



Фото: кадр видео/ТНВ

В администрации отметили, что они закрыли маршруты, которыми пользовались жители 30 деревень. Там подчеркнули, что обслуживание прекратилось из-за проблем с финансированием.

— На сегодняшний день лимиты финансирования до районов Татарстана, в том числе для Пестречинского района, не доведены от Минстроя РТ. Распоряжения Кабмина о выделении денежных средств не поступало. Из-за того, что нет финансирования и нет понимания по сумме финансирования, районы не могут объявить аукцион и заключить муниципальный контракт, — заявила пресс-секретарь главы Пестречинского района Татарстана Елена Никитина.

Совсем другую картину представили в Министерстве транспорта. Там подчеркнули, что субсидии на маршруты разработали для 36 районов республики. Пестречинский район также попал в этот список. Но чтобы получить деньги необходимо объявить конкурс.

— Если бы были объявлены конкурсы, то вопросов к Пестречинскому району не было. В настоящее время конкурс до сих пор не объявлен, договор с перевозчиком не заключен, — пояснил начальник Управления транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Марат Хисамутдинов.



Он добавил, что в других районах таких проблем нет, так как там конкурсы состоялись.

Проблема уже вышла на федеральный уровень. Накануне стало известно, что о нехватке общественного транспорта в Пестречинском районе Татарстана доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

25 января 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство по поводу того, как Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и районы занимаются вопросом общественного транспорта. Чтобы устранить проблемы следует принять серьезные решения, заявил он и предложил прибегнуть к бюджетным инвестиционным кредитам.

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Айрат Назипов