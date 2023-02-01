Александру Бастрыкину доложат о проблемах с общественным транспортом в Пестречинском районе Татарстана

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проблемах с транспортным обеспечением в Пестречинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Пестречинского района написали в соцсетях, что остались без общественного транспорта, который обслуживает села и деревни. По словам одного из граждан, местные власти объясняют возникшую проблему отсутствием необходимых средств и в связи с этим предлагают использовать для передвижения услуги такси — стоимость которого с учетом удаленности свыше 30 км превышает 1 тысячу рублей в одну сторону.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате жители 30 населенных пунктов оказались вынужденно изолированы в виду отмены всех межпоселковых автобусных маршрутов. Им стало труднее добраться до продуктовых магазинов и аптек.

— Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано в публикации.

25 января 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство по поводу того, как министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и районы занимаются вопросом общественного транспорта. Чтобы устранить проблемы следует принять серьезные решения, заявил он и предложил прибегнуть к бюджетным инвестиционным кредитам.



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Антон Гаврилов