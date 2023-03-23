Власти Казани объявили конкурс по определению оператора ярмарки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Комитет потребительского рынка Казани объявил о проведении конкурса по определению оператора ярмарки на территории города. Он назначен на 26 апреля.

В списке указана 21 точка проведения тематических универсальных ярмарок в Приволжском, Советском, Авиастроительном и Ново-Савинском районах Казани. На каждой из них них предусмотрено до 3 мест размещения.

Ярмарочные площадки находятся по следующим адресам:

ул. Маршала Чуйкова, 12;

ул. Мусина, 29б;

ул. Гвардейская, 22;

ул. Побежимова, 28;

пересечение улиц Ударной и П. Баранова;

ул. Центрально-Мариупольская, 112;

ул. Тэцевская, 4;

ул. Гагарина, 61;

проспект Ибрагимова, 5;

ул. Меридианная, 13;

ул. Фатыха Амирхана, 26;

Оренбургский тракт, 138а, корп.3;

проспект Победы, 17;

проспект Победы, 19;

проспект Победы, 56;

ул. Рихарда Зорге, 57;

ул. Рихарда Зорге, 75;

ул. Авангардная, 171а;

ул. Юлиуса Фучика, 14;

ул. Юлиуса Фучика, 49;

ул. Интернациональная, 6а.

Площадь большинства из площадок составляет 45 квадратных метров. Исключение - ярмарка по улице Юлиуса Фучика, 14 (30 «квадратов) и по улице Рихарда Зорге, 75 (300 «квадратов»).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оператор ярмарки — это юрлицо или индивидуальный предприниматель, которые организуют и проводят ярмарку. На него возлагаются обязанности по разработке и утверждению плана мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней, определению режима ее работы и так далее.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 марта по 24 апреля в будни с 14.00 до 17.00 часов в Казани по ул. Миславского, 8/1 (13 кабинет). Конкурс пройдет 26 апреля в Зале совещаний по ул. Кремлевской, 3.

Напомним, в начале марта в Казани расширили список мест организации ярмарок — с 47 до 74. Площадки площадью от 20 до 300 квадратных метров предназначены для проведения универсальных тематических ярмарок. Организовывать их можно каждый день.



С 18 марта в Казани и других городах Татарстана проходят весенние сельскохозяйственные ярмарки. Купить фермерскую продукцию в столице республике можно каждую субботу вплоть до 22 апреля на 15 площадках.

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Татьяна Демина