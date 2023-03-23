Власти Казани объявили конкурс по определению оператора ярмарки
Комитет потребительского рынка Казани объявил о проведении конкурса по определению оператора ярмарки на территории города. Он назначен на 26 апреля.
В списке указана 21 точка проведения тематических универсальных ярмарок в Приволжском, Советском, Авиастроительном и Ново-Савинском районах Казани. На каждой из них них предусмотрено до 3 мест размещения.
Ярмарочные площадки находятся по следующим адресам:
- ул. Маршала Чуйкова, 12;
- ул. Мусина, 29б;
- ул. Гвардейская, 22;
- ул. Побежимова, 28;
- пересечение улиц Ударной и П. Баранова;
- ул. Центрально-Мариупольская, 112;
- ул. Тэцевская, 4;
- ул. Гагарина, 61;
- проспект Ибрагимова, 5;
- ул. Меридианная, 13;
- ул. Фатыха Амирхана, 26;
- Оренбургский тракт, 138а, корп.3;
- проспект Победы, 17;
- проспект Победы, 19;
- проспект Победы, 56;
- ул. Рихарда Зорге, 57;
- ул. Рихарда Зорге, 75;
- ул. Авангардная, 171а;
- ул. Юлиуса Фучика, 14;
- ул. Юлиуса Фучика, 49;
- ул. Интернациональная, 6а.
Площадь большинства из площадок составляет 45 квадратных метров. Исключение - ярмарка по улице Юлиуса Фучика, 14 (30 «квадратов) и по улице Рихарда Зорге, 75 (300 «квадратов»).
Оператор ярмарки — это юрлицо или индивидуальный предприниматель, которые организуют и проводят ярмарку. На него возлагаются обязанности по разработке и утверждению плана мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней, определению режима ее работы и так далее.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 марта по 24 апреля в будни с 14.00 до 17.00 часов в Казани по ул. Миславского, 8/1 (13 кабинет). Конкурс пройдет 26 апреля в Зале совещаний по ул. Кремлевской, 3.
Напомним, в начале марта в Казани расширили список мест организации ярмарок — с 47 до 74. Площадки площадью от 20 до 300 квадратных метров предназначены для проведения универсальных тематических ярмарок. Организовывать их можно каждый день.
С 18 марта в Казани и других городах Татарстана проходят весенние сельскохозяйственные ярмарки. Купить фермерскую продукцию в столице республике можно каждую субботу вплоть до 22 апреля на 15 площадках.
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