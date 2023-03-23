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В Казани отремонтируют сети водоснабжения за 340 млн рублей

09:20, 23.03.2023 2
В Казани отремонтируют сети водоснабжения за 340 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)

В 2023—2024 годах в Казани отремонтируют сети водоснабжения за 339,6 млн рублей, заказчиком выступает МУП «Водоканал».

Всего планируется провести ремонтные работы на 17 объектах. Большая часть суммы пойдет на реконструкцию трех объектов:

  • участка водопровода от водозабора «Мирный» до ул. Черноозерской/Рубежной — 62 млн рублей;
  • двух водоводов от насосной станции Волжского водозабора до водовода в районе ул. Боевой — 47 млн рублей;
  • участка водовода от водозабора «Азино» до ул. Каспийской, 33 — 45 млн рублей.

Большинство объектов планируют сдать до конца этого года, часть работ — до 31 октября 2024-го. Срок окончания подачи заявок — 7 апреля, итоги подведут 14 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Казанское МУП «Водоканал» потратит 6,9 миллиона рублей на реконструкцию участка водопровода по ул. Зеленой.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    аллилуйя, ремонт будут делать
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  • Анонимно 23 мар
    Пусть часть но отремонтируют,может быть за этот год ещё и федералы бюджетом поделятся
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