В Казани отремонтируют сети водоснабжения за 340 млн рублей
В 2023—2024 годах в Казани отремонтируют сети водоснабжения за 339,6 млн рублей, заказчиком выступает МУП «Водоканал».
Всего планируется провести ремонтные работы на 17 объектах. Большая часть суммы пойдет на реконструкцию трех объектов:
- участка водопровода от водозабора «Мирный» до ул. Черноозерской/Рубежной — 62 млн рублей;
- двух водоводов от насосной станции Волжского водозабора до водовода в районе ул. Боевой — 47 млн рублей;
- участка водовода от водозабора «Азино» до ул. Каспийской, 33 — 45 млн рублей.
Большинство объектов планируют сдать до конца этого года, часть работ — до 31 октября 2024-го. Срок окончания подачи заявок — 7 апреля, итоги подведут 14 апреля.
Казанское МУП «Водоканал» потратит 6,9 миллиона рублей на реконструкцию участка водопровода по ул. Зеленой.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии