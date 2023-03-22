Сеймур Херш: Байден подорвал «Северные потоки» из-за поражений ВСУ

Журналист Сеймур Херш предположил, что президент США Джо Байден решил подорвать трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за поражений Вооруженных сил Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на его интервью CGTN.

Как отметил Херш, у него нет точной информации о причинах этого решения, но он предположил, что американского президента заставили тревожиться неудачи Украины на поле боя. Они могли сказаться на дальнейшее финансирование конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии.

Кроме того, известный журналист раскритиковал версию о причастности к подрыву трубопроводов группы украинцев с поддельными паспортами, которые арендовали яхту.

Фото: nord-stream2.com

В начале февраля Херш указал на виновников подрыва трубопроводов «Северный поток». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Напомним, New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что «Северные потоки» якобы подорвала проукраинская группировка. К похожему выводу пришло и немецкое издание Die Zeit. По их сведениям, следователи ФРГ установили судно, с которого совершили диверсию на «Северных потоках». Следы ведут на Украину.

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Айрат Назипов