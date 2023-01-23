В Татарстане утвердили состав оргкомитета по подготовке форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
В Татарстане образовали организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Также был утвержден его состав. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Участники оргкомитета должны разработать и утвердить республиканский план мероприятий по подготовке и проведению форума, контролировать ход его реализации, а также организовать взаимодействие между ответственными лицами.
В состав оргкомитета вошли 53 человека. Среди них — президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Напомним, неделю назад было принято решение о ежегодном проведении международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом году форум пройдет в столице Татарстана с 18 по 19 мая.
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