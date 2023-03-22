Смотровая площадка Центра семьи «Казан» возобновляет работу 25 марта

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана возобновляет работу с субботы, 25 марта. Пока она будет работать в тестовом режиме, сообщили в Дирекции парков и скверов города.



Режим работы смотровой площадки центра — с 10.00 до 20.00 с техническим перерывом с 14.30 до 15.00. Увидеть город на казанской «Чаше» можно с высоты 32 метров.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, смотровая площадка Центра семьи «Казан» в столице Татарстана завершила свою работу 9 января 2023 года. В новогодние праздники на ней побывали более 15 тысяч человек.



В 2022 году смотровую площадку Центра семьи «Казан» посетили более 280 тысяч человек. Тогда площадка после зимы возобновила работу в конце марта в тестовом режиме.



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Маргарита Головатенко