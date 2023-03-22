Власти Тукаевского района Татарстана незаконно выделяли земли рядом с Нацпарком «Нижняя Кама»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Тукаевского района Татарстана добилась возврата в государственную собственность незаконно выделенных исполкомом земельных участков рядом с ПО «Орбита-2» СНОГ и Национальным парком «Нижняя Кама». Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что Тукаевский исполком выделил гражданам три участка для ведения садоводства. Фактически они не входили в границы ПО «Орбита-2» СНОГ, а располагались в лесном массиве. Землепользователи также не были членами «Орбита-2» и не занимались садоводством.

Фото: youtube.com/Национальный парк «Нижняя Кама»

Тукаевский районный суд удовлетворил требования признать решения исполкома о предоставлении участков незаконными и прекратить права собственности граждан на них, вернув в госсобственность. Решения не вступили в законную силу.

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Маргарита Головатенко