В феврале в Татарстане сократилась выдача потребкредитов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане в феврале 2023 года выдали 28 770 потребительских кредитов, что на 6,1% меньше, чем за январь. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

По количеству оформленных за февраль потребкредитов Татарстан занимает 5-е место среди 30 российских регионов-лидеров. На первой строчке Москва, жители который взяли 51 641 кредит на покупку товаров — на 2% меньше, чем за первый месяц 2023 года.

На втором месте Московская область (45 191 потребкредит), на третьем — Краснодарский край (33 215), на четвертом — Санкт-Петербург (32 449). В топ-10 также вошли Башкирия, Свердловская, Ростовская, Челябинская и Кемеровская область.

Топ-30 замыкает Хабаровский край. За февраль 2023 года его жители взяли 8 808 потребкредитов, что на 0,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Всего, по подсчетам НБКИ, в России за февраль выдали 880 тысяч потребительских кредитов — на 4,1% меньше, чем в январе. По сравнению с аналогичным месяцем 2022 года жители страны брали их на 29,8% реже.

Напомним, в январе 2023 года средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 248,2 тысячи рублей. По сравнению с декабрем прошлого года он снизился на 4,1%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина