Средний размер потребительского кредита в Татарстане составил 248,2 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Средний размер потребительского кредита в Татарстане за месяц снизился на 4,1%. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Если в декабре 2022 года размер потребкредита в республике находился на отметке 258,7 тысячи рублей, то в январе 2023 он упал до 248,2 тысячи рублей.

Всего в рейтинг вошли 30 регионов России. Согласно ему, самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве — 477 тысяч рублей. В тройку лидеров вошли Московская область (360,3 тысячи рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (330,4 тысячи рублей). Татарстан занял 9-е место.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что в январе 2023 года жители Татарстана взяли 30 250 потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных истории, это на 25,3% меньше, чем в декабре прошлого года.



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Айрат Назипов