В Татарстане утвердили программу мероприятий ко Дню родного и русского языка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили программу мероприятий ко Дню родного и русского языка. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего с марта по июнь запланировано 45 мероприятий. Основные события развернутся в апреле. В этот месяц Минобрнауки Татарстана должно провести «Тотальный диктант» и международный научно-практический семинар, посвященный 145-летию со дня рождения Г. Исхаки, олимпиаду и другие мероприятия.

В свою очередь республиканский Минкульт организует различные выставки и проведет концерты, а Минмол займется организацией литературного конкурса «Сэлеткэ нур булган йолдызлар» и гала-концертом «Мин татарча сэйлешем».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне министерства проведут флешмоб «Читаем Пушкина», организуют фестиваль «Пушкин — Фест» и проведут «Пушкинский бал», посвященный Дню русского языка.

Напомним, татарский язык родным считают более 4 млн россиян. Самым многочисленным остается русский язык.

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Айрат Назипов