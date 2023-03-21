Численность населения Татарстана за год выросла на 1 541 человека — это много или мало?

На 1 января 2023 года численность населения Татарстана составила 4 001 625 человек. Это на 1 541 гражданина больше, чем на начало прошлого года, следует из данных, опубликованных Росстатом.

Численность татарстанцев выросла за счет миграционного прироста в 9 683 человека на фоне естественной убыли 8 142 граждан. В среднем за 2022 год население республики составило 4 000 854 человека.



Татарстан — единственный регион Приволжского федерального округа, где численность населения по итогам 2022 года выросла. В Нижегородской области, например, она сократилась на 27 101 гражданина, до 3 081 817 жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

1 541 человек — это:

0,04% от численности населения Татарстана — 4 001 625 жителей на начало 2023 года;

— 4 001 625 жителей на начало 2023 года; меньше пятой части — 16% — миграционного прироста 2022 года, за счет которого и выросло население Татарстана — он составил 9 683 человека;

— он составил 9 683 человека; 3,5 прироста городского населения Татарстана — численность жителей городов республики за прошлый год выросла на 441 человека;

— численность жителей городов республики за прошлый год выросла на 441 человека; больше, чем прирост жителей: в Калининградской области — на 177 человек (+1 364), в Ямало-Ненецком автономном округе — на 398 человек (+1 143), в Тыве — на 521 человека (+1 020);

(+1 364), (+1 143), (+1 020); меньше прироста населения: Москвы — в 58 раз (+89 051 человек), Московской области — в 32 раза (+49 479), Дагестана — в 15 раз (+22 879), Чечни — в 12 раз (+18 606), Ленинградской области — в 11,5 раза (+17 745), ХМАО — в 10,7 раза (+16 590), Севастополя — в 7 раз (+10 821), Ингушетии — в 5 раз (+7 762), Тюменской области — в 3,8 раза (+5 822);

(+89 051 человек), (+49 479), (+22 879), (+18 606), (+17 745), (+16 590), (+10 821), (+7 762), (+5 822); меньше прироста татарстанцев: за 2018 год — в 2,8 раза (+4 344 человека); за 2019 год — в 2,7 раза (+4 260 человек), за 2021 год — в 68 раз (+105 964 человека);

(+4 344 человека); (+4 260 человек), (+105 964 человека); меньше 1/8, или 12%, от числа родившихся в Татарстане за 2022 год — за 12 месяцев на свет появилось 12 765 младенцев;

— за 12 месяцев на свет появилось 12 765 младенцев; 0,7% от прироста численности населения с 2010 года — за 13 лет численность жителей Татарстана выросла на 216 125 человек.

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Татьяна Демина