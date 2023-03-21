Татарстан — единственный регион ПФО, где за 2022 год выросла численность населения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан — единственный из 14 регионов Приволжского федерального округа, где по итогам 2022 года выросло число постоянных жителей. Об этом свидетельствуют обновленные данные о численности населения России, приведенные с учетом ВПН-2020.

Заметнее всего за прошлый год численность населения сократилась в Нижегородской области — на 27 101 человека. На 1 января 2023 года в ней насчитывалось 3 081 817 жителей.

В Башкирии, которая занимает 1-е место в ПФО по численности населения, она сократилась на 14 021 человека. На начало года в республике проживало 4 077 600 граждан, то есть почти на 76 тысяч больше, чем в Татарстане, занимающем вторую строчку.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минимально численность населения, по сравнению с другими регионами ПФО, сократилась в Марий Эл. На начало 2023 года в республике насчитывался 672 321 житель, что на 4 030 меньше, чем на 1 января прошлого года.

В целом ситуация со снижением численности населения в регионах ПФО по итогам 2022 года сложилась следующим образом:

Нижегородская область — на 27 101 человека, до 3 081 817;

Саратовская область — на 26 068 человек, до 2 404 944;

Самарская область — на 21 701 человека, до 3 142 683;

Пермский край — на 16 797 человек, до 2 508 352;

Пензенская область — на 14 494 человека, до 1 246 609;

Оренбургская область — на 14 404 человека, до 1 841 377 человек;

Башкирия — на 14 021 человека, до 4 077 600;

Кировская область — на 11 064 человека, до 1 138 112;

Чувашия — на 10 731 человека, до 1 173 177;

Ульяновская область — на 10 655 человек, до 1 181 006;

Мордовия — на 10 067 человек, до 771 373;

Удмуртия — на 6 695 человек, до 1 442 251;

Марий Эл — на 4 030 человек, до 672 321.

Напомним, за прошлый год численность населения Татарстана выросла на 1 541 человека, до 4 001 625. Это произошло за счет миграционного прироста в 9 683 человека на фоне естественной убыли в 8 142 гражданина.



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Татьяна Демина