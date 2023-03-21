Осадки с апреля по сентябрь в Татарстане прогнозируются в пределах нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане количество осадков в апреле — сентябре 2023 года в сравнении с многолетней нормой ожидается в ее пределах. Об этом говорится в вероятностном прогнозе на вегетационный период, опубликованном Гидрометцентром республики.

Для апреля многолетняя норма среднемесячной суммы осадков составляет 30 мм, для мая — 41 мм, для июня — 60 мм, для июля — 56 мм, а для августа — 54 мм. Для сентября она установлена в 48 мм.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно вероятностному прогнозу на вегетационный период, в апреле и мае, а также во всех три летних месяцах 2023 года среднемесячные температуры воздуха в Татарстане будут около нормы. В сентябре они окажутся выше нее.



Для апреля многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха составляет +5,4°С, а для мая — 13,6 градуса тепла. Для июня это +17,8, для июля — плюс 19,9°С, для августа — плюс 17,7°С, для сентября — плюс 11,9°С.

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Татьяна Демина