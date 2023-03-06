В Сахалинской области откололась льдина с 40 рыбаками

Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня утром в Сахалинской области в районе села Лесное из-за ухудшившихся погодных условиях откололась льдина с 40 рыбаками, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Для спасения и последующей эвакуации людей было решено задействовать вертолет Ми-8.

По последним данным, спасательные работы все еще продолжаются и проводятся на удалении 1,5—2 километра от линии отрыва. В МЧС подчеркнули, что операция проходит в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

В конце февраля в соседней с Татарстаном Башкирии спасатели помогли застрявшим на снегоходах туристам на реке. Сотрудникам МЧС для эвакуации пришлось задействовать тогда судно на воздушной подушке «Хивус». Спасатели предупреждают: отправляясь на туристический маршрут, регистрируйтесь в МЧС России.



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Илина Хакимова