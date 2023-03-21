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Врач станции скорой медицинской помощи Казани попал в Книгу рекордов России

12:57, 21.03.2023
Врач станции скорой медицинской помощи Казани попал в Книгу рекордов России
Фото: Станция скорой медицинской помощи Казани

Врача станции скорой медицинской помощи Казани Юрия Обрезкова внесли в Книгу рекордов России. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Юрий Обрезков стал рекордсменом в номинации «Наибольший возраст врача скорой медицинской помощи в России». В сертификате указано, что ему 81 год 5 месяцев и 13 дней.

Фото: Станция скорой медицинской помощи Казани

Напомним, впервые в истории медицины Татарстана в Книгу рекордов России вошла ДРКБ, врачи которой провели уникальную операцию по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячному ребенку весом чуть более 5 килограммов.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан Станция скорой медицинской помощи г. Казани

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