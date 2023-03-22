Казанцы рассказали, в каких случаях отказываются работать после прохождения собеседования

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

После успешного прохождения собеседования 49% казанцев отказывались от работы. В отличие от мужчин, женщины в этом вопросе выражают отказ чаще (37% против 60%). Об этом говорится в исследованиях SuperJob.

Большая доля отказов соискателей связана с низкой зарплатой — эту причину называли 27% опрошенных. Еще 24% рассказали, что отказывались работать из-за несоответствия обещаний реальности, 16% посетовали на неподходящие условия.

Причиной ухода назвали более выгодное предложение11% респондентов. Каждый десятый соискатель заявил, что его смутило чрезмерное количество обязанностей. Еще 6% респондентов признались — они отказались от работы из-за ее удаленного местоположения, 5% — по причине отсутствия симпатии к руководству и «серой» зарплаты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Компания не внушала доверия в ходе собеседования 2% опрошенных. Отсутствие официального трудоустройства, затянутость оформления на работу, интуитивное отторжение и отсутствие перспектив для роста спугнули 1% опрошенных.

Еще 11% участников опроса причину своего ухода объяснили необходимостью прививки от COVID-19, непрохождением медкомиссии, призывом в армию. Некоторые в этом вопросе даже заявили, что их смутило состояние санузла в офисе.

В конце декабря 2022 года по итогу исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснилось, что количество увольнений и трудоустройств россиян с июля по сентябрь стало рекордным за последние 10 лет. В этот период со средних и крупных российских предприятий уволились 3,24 миллиона россиян. При этом трудоустроились за то же время 3,17 миллиона. Кроме того, исследование показало, что 2,5% миллиона человек (78,2%) уволились по собственному желанию. 238,4 тысячи человек (7,2%) ушли по соглашению сторон. Увольнения затронули 26,6 тысячи человек (менее 1%).



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Антон Гаврилов