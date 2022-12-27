Число увольнений и трудоустройств россиян с июля по сентябрь стало рекордным за последние 10 лет
Количество увольнений и трудоустройств россиян с июля по сентябрь стало рекордным за последние 10 лет. В этот период со средних и крупных российских предприятий уволились 3,24 миллиона россиян. При этом трудоустроились за тот же период 3,17 миллиона. Об этом говорится в результатах исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает «Коммерсантъ».
Аналитики выяснили, что 2,5% миллиона человек (78,2%) уволились по собственному желанию. 238,4 тысячи человек (7,2%) ушли по соглашению сторон. Увольнения затронули 26,6 тысячи человек (менее 1%).
Помимо этого исследование показало, что чаще всего увольнялись те россияне, которые работали в сферах здравоохранения, социальных услуг, торговли, обрабатывающей промышленности, а также хранения и транспортировки. Устраивались чаще всего в сферах энергетики, ЖКХ, образования и строительства.
Напомним, что 17 декабря стало известно, что 61% жителей Татарстана регулярно испытывают стресс на работе. Это самый высокий уровень по сравнению с показателями других регионов России. 39% татарстанцев поделились, что пытаются справиться со стрессом самостоятельно. Остальные предпочитают обсуждать рабочие проблемы с родственниками, друзьями, коллегами и психологами.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым