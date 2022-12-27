Число увольнений и трудоустройств россиян с июля по сентябрь стало рекордным за последние 10 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество увольнений и трудоустройств россиян с июля по сентябрь стало рекордным за последние 10 лет. В этот период со средних и крупных российских предприятий уволились 3,24 миллиона россиян. При этом трудоустроились за тот же период 3,17 миллиона. Об этом говорится в результатах исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики выяснили, что 2,5% миллиона человек (78,2%) уволились по собственному желанию. 238,4 тысячи человек (7,2%) ушли по соглашению сторон. Увольнения затронули 26,6 тысячи человек (менее 1%).



Помимо этого исследование показало, что чаще всего увольнялись те россияне, которые работали в сферах здравоохранения, социальных услуг, торговли, обрабатывающей промышленности, а также хранения и транспортировки. Устраивались чаще всего в сферах энергетики, ЖКХ, образования и строительства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что 17 декабря стало известно, что 61% жителей Татарстана регулярно испытывают стресс на работе. Это самый высокий уровень по сравнению с показателями других регионов России. 39% татарстанцев поделились, что пытаются справиться со стрессом самостоятельно. Остальные предпочитают обсуждать рабочие проблемы с родственниками, друзьями, коллегами и психологами.

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Антон Гаврилов