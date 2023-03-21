Федерация фехтования Украины наложила бойкот на турниры с участием россиян

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Украинские фехтовальщики заявили, что не будут соревноваться со спортсменами из России и Белоруссии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Федерации фехтования Украины.

— Главным вопросом на повестке дня было участие национальной сборной команды Украины в соревнованиях FIE, к которым со второй половины апреля, возможно, будут допущены российские и белорусские спортсмены, — говорится в публикации.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По информации «Спорт-Экспресс», отказ также распространяется на тренеров и судей из России, которые не смогут с профессиональной точки зрения принять участие в спортивном мероприятии, где будут участвовать спортсмены из Белоруссии или России.

Также отмечается, что президиум распорядился создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров.

19 марта сообщалось, что российских спортсменов допустят до участия в международных соревнованиях с некоторыми исключениями. Оговорки затронули такие виды спорта, как бокс и спортивное фехтование. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов