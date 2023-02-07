Власти Японии подтвердили желание заключить мирный договор с Россией

Япония по-прежнему хочет писать мирный договор с Россией. Также местные власти надеются на скорейшее возобновление гуманитарных обменов, заявил глава МИД страны Есимаса Хаяси:

— Тот факт, что через 77 лет после окончания войны вопрос о «северных территориях» не решен и между Японией и Россией нет мирного договора, является крайне прискорбным… Правительство Японии придерживается твердого намерения разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией, — цитирует главу японского МИД «РИА Новости».

Кисида также добавил, что сейчас отношения Токио и Москвы претерпевают «тяжелые времена» в связи с ситуацией на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org

В Японии во вторник отмечается день «северных территорий». Это годовщина подписания Симодского трактата 1855 года, по которому Токио отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Сейчас эти территории принадлежат России.

В конце января стало известно, что Россия не будет вести консультации по соглашению о морском промысле в районе Южных Курил с Японией. В ведомстве напомнили, что с началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать, а администрация премьер-министра Фумио Кисиды стала вводить в отношении России недружественные меры, нарушая все международные нормы.



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Айрат Назипов