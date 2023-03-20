У границ России обнаружили два американских стратегических бомбардировщика

В Минобороны России рассказали о двух стратегических бомбардировщиках В-52Н ВВС США, которые приблизились к границам РФ. Их засекли над акваторией Балтийского моря.

— В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что после того как оба военных самолета удалились от российской границы, истребитель вернулся на аэродром.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

— Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено, — добавили в министерстве.

На прошлой неделе американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в Черное море. Как заявили в Минобороны РФ, российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем. Позже Пентагон опубликовал видео инцидента.

Спустя три дня министр обороны России представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов