Глава МИД Турции высказался о перспективах Швеции вступить в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция предпринимает действия по борьбе с терроризмом, но этого «пока недостаточно». Такие слова он произнес в Брюсселе.

— Мы видим, что новое правительство Швеции совершает определенные шаги по выполнению меморандума о противодействии терроризму, однако пока они являются недостаточными, — приводит его высказывание ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале февраля Эрдоган заявлял, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.



17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на начало процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.

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Айрат Назипов