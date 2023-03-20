Адаптивный кроссфит-атлет Наталья Рыжова выступит на мотивационной встрече в Казани

Фото: Пресс-служба СИБУРа

15 апреля в Казани пройдет встреча для инклюзивных сообществ в рамках межрегионального проекта «Ты можешь все!» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Цель мероприятия — показать участникам, прежде всего людям с ограниченными возможностями здоровья, что сила воли, несгибаемый характер и более активное присутствие в социальных сетях помогают стать успешным любому человеку. Мероприятие проводится совместно с Татарской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.

— СИБУР продолжает развивать практики многообразия и инклюзивности. В компании принята специальная политика, объединяющая наши ключевые принципы и подходы в этом направлении. В 2022 году мы запустили межрегиональный проект «Ты можешь все!», основой проекта стала серия мотивационных встреч с известными людьми с инвалидностью в регионах присутствия СИБУРа. В конце прошлого года мы провели опрос участников встреч, который доказал востребованность таких мероприятий. Уверена, что встреча в Казани позволит зарядиться энергией и побудить к более активной жизни представителей инклюзивных сообществ города, — отметила руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

В первой части встречи выступит адаптивный кроссфит-атлет, мастер спорта по легкой атлетике и по стрельбе из лука Наталья Рыжова. Фото: пресс-служба СИБУРа

В первой части встречи выступит адаптивный кроссфит-атлет, мастер спорта по легкой атлетике и по стрельбе из лука Наталья Рыжова, которая известна не только как адаптивный спортсмен и тренер, но и как общественный деятель и творческий исполнитель. Ведущим этой части мероприятия выступит партнер проекта, руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (г.Дзержинск, Нижегородская область) Михаил Четвертаков.

— Выступать на таком мероприятии — это одновременно большое удовольствие и серьезная ответственность. Надеюсь, что мой пример станет заразительным для многих казанцев. Моя личная история еще раз доказывает, что человек может развиваться в любой области, если у него есть желание и упорство, если он готов к регулярным тренировкам и выходу из зоны комфорта. Поэтому я с радостью приняла приглашение выступить на мотивационной встрече в Казани 15 апреля, — проанонсировала свое выступление Наталья Рыжова.

Во второй части мероприятия об успешной работе в социальных сетях расскажут модераторы инклюзивного блога «Город возможностей» Алексей Транцев, Ольга Лифанова и Дарья Сулоева. Блог «Город возможностей» был запущен в рамках проекта «Ты можешь все!» в 2022 году.

— Грамотная работа в социальных сетях позволяет сделать инвалидность не недостатком человека, а, наоборот, помочь с продвижением личного бренда, творчества, социального проекта или бизнеса. В нашем блоге «Город возможностей» мы как раз рассказываем о таких примерах. Успешность в социальных сетях в конечном счете сказывается на самооценке человека и его интересе к жизни! Приглашаю всех на мотивационную встречу в Казани, и, конечно, подписывайтесь на наш блог! — прокомментировал Алексей Транцев.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: пресс-служба СИБУРа

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Мероприятие полностью доступно для людей с маломобильными формами инвалидности.

Встреча пройдет в Культурном центре «Московский» (г.Казань, ул. Академика Королёва, 47). Начало мероприятия — в 12.00, регистрация участников начинается в 11.30.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке https://proekt-ty-mozhesh-vse.timepad.ru/event/2350294/. Количество мест ограничено!

По всем вопросам, связанным с проведением мероприятия, вы можете обращаться по электронной почте inclusion@formula-hd.ru.

Ждем вас на мотивационной встрече, которая разделит вашу жизнь на «до» и «после»!