Президент России подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации, сказано в документе.



Ужесточается наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил за рубежом. Поправки вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, а еще поднимают порог наказания по всей статье до семи лет лишения свободы. До этого максимальный срок за подобные преступления составлял пять лет.

Еще одна статья, о которой идет речь в законе, — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий». Наказание распространяется на фейки о добровольческих формированиях. За это может грозить до 15 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На этой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев.

В комитет Госдумы по делам СНГ поступили поправки в закон «О гражданстве». Согласно им, лишение приобретенного гражданства России предлагается за измену родине и дискредитацию специальной военной операции.

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Маргарита Головатенко