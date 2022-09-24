ОЭЗ «Новгородская» под управлением «Алабуги» привлекла 3,5 млрд рублей

ОЭЗ «Новгородская» под управлением «Алабуги» приняла резидентов на 3,5 млрд рублей. Под председательством губернатора Новгородской области Андрея Никитина прошло первое заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Новгородская», сообщила пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

На нем были рассмотрены инвестпроекты первых двух резидентов. Так, ООО «Префабрика Северо-Запад» намерена построить к 2025 году завод крупнопанельного домостроения. Здесь будут выпускаться домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. По словам гендиректора компании Александра Горнова, объем инвестиций в проект составит 3,1 млрд руб, будет создано 273 рабочих места.

ООО «Новгородские электросистемы» представило проект по производству комплектных распределительных устройств и трансформаторных (распределительных) подстанций. Завод по выпуску электротехнических устройств планируется запустить к апрелю 2024 года. По словам гендиректора ООО «Новгородские электросистемы» Константина Бирюкова, объем инвестиций составит 380 млн рублей, будут создано 75 рабочих мест. ОЭЗ «Новгородская» расположено вблизи Великого Новгорода, занимая выгодное географическое положение между Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото: mert.tatarstan.ru

Напомним, в конце августа «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о совместной работе по созданию индустриального парка «Этилен 600» в Нижнекамске.

Ожидается, что «Алабуга» обеспечит парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств. Инвестиции организации в инфраструктуру «Этилен 600» составят около 169 млрд рублей, а его площадь — около 2 тысяч гектаров.

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Луиза Игнатьева