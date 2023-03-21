Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» стал лидером российского проката

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна стал лидером проката в России и СНГ. За уик-энд кинокартина собрала 129 миллионов рублей. Статистика опубликована на сайте kinobuisness.com.

События фильма основаны на реальных событиях. В августе 2019 года летчик гражданской авиации Дамир Юсупов из-за отказа двигателей самолета совершил посадку на кукурузном поле. В кинокартине также представлены некоторые моменты из биографии Юсупова. Так, там рассказывается о том, как он стал летчиком.

На втором месте по количеству сборов оказался фильм «Поехавшая» режиссера Антона Маслова. Касса этой кинокартины пополнилась на 84,4 миллиона рублей. События фильма разворачиваются вокруг главной героини и ее пса. Они едут через всю страну в Магадан — девушка хочет помириться с мамой. По сюжету, главная героиня не виделась со своей матерью 13 лет. События основываются на сюжете книги велопутешественницы Анны Смолиной «А чего дома сидеть?».

Третью строчку топа занимает фильм «Нюрнберг» Николая Лебедева. За уик-энд фильм собрал 37,5 миллиона рублей. Главные роли в фильме сыграли Евгений Миронов и Сергей Безруков.

Фото: ru.wikipedia.org

Четвертое место в списке лидеров досталось фильму «Праведник». Сборы картины — 31 миллион рублей. В основу сюжета положены реальные события: в августе 1942 года офицер Николай Киселев спас 218 советских евреев.

Фото: ru.wikipedia.org

Замыкает топ-5 лидеров комедия «Беспринципные в деревне» режиссера Романа Прыгунова. Кинокартина собрала 29,6 миллиона рублей.

Напомним, 14 марта в Казани прошел специальный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» с участием Героя России летчика Дамира Юсупова.

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Антон Гаврилов