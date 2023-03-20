В Советском районе Казани в ближайшие годы планируют построить поликлинику

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В границах улиц Аделя Кутуя, Родины и Гвардейской в Советском районе Казани планируют в ближайшие несколько лет построить взрослую и детскую поликлинику, сообщили в Горздраве.



Процесс формирования земельного участка находится на стадии завершения. Ориентировочные сроки строительства — 3—5 лет.

Казанцы просили власти обратить внимание на проблему нехватки поликлиник в Советском районе. По их словам, жителям уже несколько лет приходится ездить в поликлинику с улицы Аделя Кутуя на улицу Отрадную. Туда же, как отмечают горожане, ездят жители улицы Космонавтов, еще один вариант для них — поликлиника в Дербышках. В связи с отсутствием мест в более близких к домам поликлиниках большой наплыв посетителей отмечают в медучреждении на улице Журналистов.

Фото: «Яндекс.Карты»

Сейчас строительство детской поликлиники завершают в казанских Дербышках. Строительство медучреждения стартовало в апреле 2022 года. На данный момент близятся к завершению внутренние отделочные работы. Пятиэтажное здание площадью почти 6,4 тыс. кв. м будет рассчитано на 180 посещений в смену. Планируется, что в поликлинике будут работать порядка 245 сотрудников — педиатры и врачи узкого профиля.

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Маргарита Головатенко