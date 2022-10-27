Строительство детской поликлиники в казанских Дербышках выполнено на 85%

Фото: Управление здравоохранения МЗ РТ

Работы по строительству детской поликлиники в казанских Дербышках выполнены на 85%. Планируется, что новое учреждение примет первых пациентов уже в следующем году. Об этом сообщает Управление здравоохранения МЗ Татарстана.

Напомним, строительство поликлиники началось в апреле текущего года. Сейчас рабочие проводят отделку помещений. По проекту на первом этаже разместятся зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена. Этажом выше будут находиться кабинеты педиатров, а врачи узкого профиля будут принимать со второго по четвертый этаж. Кроме того, на третьем этаже будет размещен дневной стационар с семью койко-местами.

Кроме того, рабочие занимаются оформлением фасада. Дизайн входной группы поликлиники, как и ее помещений, разработан в соответствии с типовым брендбуком, который используется при строительстве новых медучреждений. Также ведется благоустройство территории.

Стоит отметить, что строительство филиала детской поликлиники №6, которая обслуживает жителей Советского района Казани, ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Пятиэтажное здание общей площадью почти 6,4 тысяч кв. м рассчитано на 180 посещений в смену. В поликлинике будут работать около 245 сотрудников. Филиал будет многофункциональным, а его дневной стационар сможет принимать порядка 15 детей в день.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале сентября сообщалось, что работы по строительству филиала детской поликлиники №6 в казанских Дербышках выполнены на 54%. В августе в поликлинике прокладывали внешние инженерные сети. Тогда работы по строительству детской поликлиники выполнили на 40%.



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Максим Кокунин