Ввод жилья в Вахитовском и Приволжском районе Казани увеличат более чем в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют ввести более 300 тыс. кв. метров жилья, рассказал глава администрации районов Альберт Салихов. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022-м, когда на их территории построили 135 тысяч «квадратов».



Альберт Салихов напомнил, что на сегодняшний день в Вахитовском и Приволжском районах Казани 357 тысяч жителей. Они проживают в 1 717 домах общей площадью 7,07 млн кв. метров.

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Напомним, всего в 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. В общей сложности за последние 5 лет в Казани построили 4,8 млн «квадратов» жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель вырос на 3 квадратных метра.



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Татьяна Демина