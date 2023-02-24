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Казахстан предложил «Газпрому» построить новый газопровод в Китай

14:02, 24.02.2023
Казахстан предложил «Газпрому» построить новый газопровод в Китай
Фото: commons.wikimedia.org

Компания Qazaq Gaz предложила «Газпрому» изучить возможность строительства нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай. По мнению представителей казахстанской организации, этот трубопровод может быть задействован в газификации восточных районов страны.

— На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении «Газпрома», — передает «РИА Новости» слова зампредседателя правления Qazaq Gaz Армана Касенова.

При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной.

Фото: qazgaz-back.test-nomad.kz

— Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа, — заключил он.

В начале года сообщалось, что в 2022 году Казахстан не смог найти альтернативный маршрут поставки нефти в обход России. По данным СМИ, выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет, а потому им придется поставлять черное золото через РФ.

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Айрат Назипов
ПромышленностьБизнес

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