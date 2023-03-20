Казанцев предупредили о тумане в понедельник
В Татарстане в понедельник, 20 марта, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Казани составит от +2 до +4 градусов. В целом в Татарстане прогнозируется от 0 до +5°С.
Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и умеренный южный ветер. Местами возможен небольшой дождь, а на дорогах — гололедица.
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