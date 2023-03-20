Казанцев предупредили о тумане в понедельник

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Татарстане в понедельник, 20 марта, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Казани составит от +2 до +4 градусов. В целом в Татарстане прогнозируется от 0 до +5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и умеренный южный ветер. Местами возможен небольшой дождь, а на дорогах — гололедица.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова