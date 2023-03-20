Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и до +4 градусов

В понедельник, 20 марта, в Казани ожидается переменная облачность и умеренный южный ветер. Местами возможен небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем в Казани — от +2 до +4 градусов. В целом в Татарстане прогнозируется от 0 до +5°С.

На дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По метеорологическим меркам, март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы.



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Татьяна Демина