Нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с астраханским «Волгарем»
Футбольный клуб «Нефтехимик» и «Волгарь» из Астрахани сыграли вничью — 1:1. Матч 23-го тура Первой лиги проходил в Нижнекамске.
Гости вышли вперед на 8-й минуте. Гол забил защитник гостей Данила Козлов. Нижнекамцам удалось восстановить равновесие в счете во второй половине игры. Мяч на счету Вагиза Галиуллина.
Следующую игру подопечные Кирилла Новикова проведут в Ярославле. Матч с «Шинником» состоится 26 марта в 16.00.
В предыдущем туре «Нетфехимик» разгромно уступил в гостях «Велесу» со счетом 1:4. За нижнекамцев отличился Константин Базелюк.
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