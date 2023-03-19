Новости спорта

23:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с астраханским «Волгарем»

19:30, 19.03.2023
Нижнекамский «Нефтехимик» сыграл вничью с астраханским «Волгарем»
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Футбольный клуб «Нефтехимик» и «Волгарь» из Астрахани сыграли вничью — 1:1. Матч 23-го тура Первой лиги проходил в Нижнекамске.

Гости вышли вперед на 8-й минуте. Гол забил защитник гостей Данила Козлов. Нижнекамцам удалось восстановить равновесие в счете во второй половине игры. Мяч на счету Вагиза Галиуллина.

Следующую игру подопечные Кирилла Новикова проведут в Ярославле. Матч с «Шинником» состоится 26 марта в 16.00.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

В предыдущем туре «Нетфехимик» разгромно уступил в гостях «Велесу» со счетом 1:4. За нижнекамцев отличился Константин Базелюк.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также