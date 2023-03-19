Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли у краснодарского «Динамо»

Фото: скриншот видео

В последнем домашнем матче регулярного чемпионата волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли своих соперниц из краснодарского «Динамо» со счетом 3:0 (25:20, 25:15, 25:17).

На финише чемпионата казанские спортсменки сыграют две игры в гостях. Первый матч против ВК «Динамо-Метар» пройдет 24 марта, а игра против «Енисея» состоится 1 апреля.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

На прошлой неделе ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3.

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Айрат Назипов