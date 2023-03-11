ВК «Динамо-Ак Барс» в гостях обыграл «Ленинградку»
ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:3.
12 февраля казанское «Динамо-Ак Барс» одержало победу над московским «Динамо» в матче женской волейбольной PARI Суперлиги. Счет матча составил 3:0 (25:20, 25:21, 25:15). 4 февраля ВК «Динамо-Ак Барс» переиграл «Уралочку-НТМК». Встреча завершилась со счетом 3:0 (21:25, 19:25, 15:25) в пользу казанских волейболисток.
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