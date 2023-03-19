В Белоруссии нейтрализовали готовившего теракт иностранца

В Белоруссии спецподразделение КГБ ликвидировало иностранца. Он оказал вооруженное сопротивление, сообщает БЕЛТА.

— В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа «А», — пояснили в КГБ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Гражданские и сотрудники силовых структур не пострадали.

Фото: ru.wikipedia.org

В начале года Лукашенко заявил, что Минск и Москва «далеко зашли» в вопросах безопасности. Он считает, что Белоруссия и Россия стали ближе в связи с событиями на международной арене.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов