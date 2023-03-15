Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель впервые с 21 декабря 2021 года

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель, такой отметки она достигла впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов.



По данным биржи на 19.26 мск, цена Brent снижалась на 7,14% — до $71,92 за баррель. К 20.00 мск цена Brent ускорила снижение и находилась на уровне $71,79 за баррель, снижение составило 7,26%.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае дешевел на 7,54% — до $66,08 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже $77 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко