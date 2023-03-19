В Мариуполе снесли больше 300 жилых домов — они не подлежали восстановлению

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

307 домов, которые не подлежали восстановлению, снесли в Мариуполе. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам Хуснуллина, все оставшиеся дома будут приведены в порядок. Он также назвал восстановление жилого фонда в городе одной из приоритетных задач.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Донбасс. Глава государства прилетел на вертолете. Он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года. Он подчеркнул, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей.



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Айрат Назипов