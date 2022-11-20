Трехлетний план восстановления Мариуполя намерены выполнить за 2 года

Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина

Трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам поездки в город.

— Всего в городе работают 28 тысяч строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов! — поделился вице-премьер России.

Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина

Хуснуллин отметил, что проблемы все же есть, например, по подключению к сетям, но заявил, что «активно с ней работаем и обращения жителей слышим!».

— Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года обеспечим подключение тысячи объектов. В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению города выполнить за 2 года, — резюмировал вице-премьер России.

На восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.



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Илина Хакимова