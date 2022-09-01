В Казани на поощрение учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиад, выделят 9 миллионов

Фото: Максим Платонов

В Казани учителей и педагогов дополнительного образования образовательных организаций поощрят по итогам Всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2022 году. На эти цели направят 9,1 миллиона рублей.

— Денежное вознаграждение руководителя исполнительного комитета Казани выплачивается в целях поддержки и поощрения учителей и педагогов дополнительного образования, подготовивших победителей и призеров Всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2022 году, — говорится в документе.

Вознаграждение носит единовременный персональный характер. Оно определяется по наивысшему результату ученика. Выплата производится по основному месту работы учителя и педагога.



Денежное вознаграждение выплачивается учителям и педагогам дополнительного образования муниципальных учреждений допобразования, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов (24 предмета Всероссийской олимпиады школьников), республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарстана, республиканской олимпиады для учащихся 7—11-х классов (татарский язык и литература, русский язык и литература для учащихся школ с родным языком обучения, восточные языки), регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году.

Фото: Максим Платонов (архив)

Размеры материального денежного вознаграждения, включая налоговые вычеты, составят:

учителям, педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, — 25 тысяч рублей;

учителям, педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады для учащихся 7—11-х классов (татарский язык и литература, русский язык и литература для учащихся школ с родным языком обучения, восточные языки) и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, — 15 тысяч рублей;

учителям, педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов (24 предмета Всероссийской олимпиады школьников), республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарстана, — 5 тысяч рублей.

Как рассказывала «Реальному времени» директор Республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова, 237 детей из Татарстана в этом году стали призерами и победителями Всероссийских олимпиад. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 26 человек — 25 победителей и один призер.



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Татьяна Демина