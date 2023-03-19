За субботу в Казани сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в субботу, 18 марта, задержали 10 пьяных водителей. Еще у троих не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции города.

Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семь граждан.

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 139 ДТП. В трех случаях людям понадобилась помощь медиков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в Зеленодольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 18-м километре автодороги Раифа — Кульбаш — Дубъязы водитель автомобиля ВАЗ 2003 года рождения совершил наезд на мужчину 1991 года рождения, который лежал на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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Айрат Назипов