За субботу в Казани сотрудники ГИБДД задержали 13 водителей
В Казани в субботу, 18 марта, задержали 10 пьяных водителей. Еще у троих не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции города.
Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семь граждан.
За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 139 ДТП. В трех случаях людям понадобилась помощь медиков.
Накануне в Зеленодольском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 18-м километре автодороги Раифа — Кульбаш — Дубъязы водитель автомобиля ВАЗ 2003 года рождения совершил наезд на мужчину 1991 года рождения, который лежал на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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