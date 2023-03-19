В Зеленодольском районе Татарстана насмерть переехали пешехода

Фото: ГИБДД Татарстана

Смертельное ДТП произошло 18 марта в Зеленодольском районе Татарстана. На 18-м километре автодороги Раифа — Кульбаш — Дубъязы водитель автомобиля ВАЗ 2003 года рождения совершил наезд на мужчину 1991 года рождения, который лежал на проезжей части.

Как рассказали в ГИБДД Татарстана, на одежде пешехода не было световозвращающих элементов. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото: ГИБДД Татарстана

В понедельник «Реальное время» писало, что с начала 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировали 120 ДТП с участием пешеходов. В результате наездов погибли шесть человек, еще 122 пешехода получили ранения.

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Айрат Назипов