В сельскохозяйственных организациях Татарстана сократилось поголовье лошадей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На конец января 2023 года в сельскохозяйственных организациях Татарстана насчитывалось 8,7 тысячи лошадей. Это на 3 тысячи меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным Татарстанстата, на конец января 2022-го в сельскохозяйственных организациях республики содержалось 9 тысяч лошадей. Это на 8,5% меньше, чем в конце первого месяца 2021 года.

По другим данным, в Татарстане насчитывается чуть более 30 тысяч лошадей. Их поголовье раис республики Рустам Минниханов поручил увеличить до 50 тысяч. На сегодняшний день властями разрабатывается программа по развитию коневодства и конного спорта в республике на 2023—2030 годы.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане сократилось и поголовье крупного рогатого скота. На конец января в хозяйствах всех категорий насчитывалось 911,2 тысячи голов — на 2,6% меньше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина