В Татарстане вновь зафиксировали сокращение поголовья крупного рогатого скота

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На конец января 2023 года в Татарстане в хозяйствах всех категорий насчитывалось 911,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 2,6% меньше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Татарстанстата, количество коров в республике увеличилось на 0,7%. На конец января их насчитывалось 325,8 тысячи.

Свиней в регионе стало меньше на 2,7% (474,8 тысячи), а поголовье овец и коз сократилось на 2,6%, до — 307,2. Вместе с этим в хозяйствах Татарстана на 2% выросло количество птиц — до 18,6 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в конце 2022 года в хозяйствах всех категорий Татарстана насчитывалось 913,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 2,7% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

В октябре прошлого года раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на возникшую проблему в животноводческом комплексе — в некоторых муниципалитетах закрываются фермы и значительно сокращается поголовье скота. Он поручал главам районов совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выйти на плановый показатель численности крупного рогатого скота на уровне начала 2022 года.



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Татьяна Демина