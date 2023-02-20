В Татарстане сократилось поголовье крупного рогатого скота

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце 2022 года в хозяйствах всех категорий Татарстана насчитывалось 913,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 2,7% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года.

При этом поголовье коров в Татарстане выросло на 0,3% по отношению в концу 2021 года. Их в республике насчитывалось — 328,2 тысячи.

Вместе с крупным рогатым скотом в Татарстане сократилась и численность свиней. На конец 2022 года их в хозяйствах республики было зарегистрировано 468,5 тысячи, что на 0,9% меньше, чем по состоянию на аналогичный период предыдущего года.



На 3% за год снизилось поголовье овец и коз. На конец 2022 года их в республике насчитывалось 300,8 тысячи.

Птицы в хозяйствах Татарстана стало меньше на 1%. К концу прошлого года ее численность оценивалась в 17,4 млн голов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на возникшую проблему в животноводческом комплексе — в некоторых муниципалитетах закрываются фермы и значительно сокращается поголовье скота. Он поручал главам районов совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выйти на плановый показатель численности крупного рогатого скота на уровне начала 2022 года.

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Татьяна Демина