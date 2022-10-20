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Президент Татарстан заверил, что республика полностью обеспечена всеми видами продукции

10:45, 20.10.2022
Президент Татарстан заверил, что республика полностью обеспечена всеми видами продукции
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика полностью обеспечена всеми видами продукции. Заявление прозвучало в ходе послания Госсовету республики.

Он призвал модернизировать фермы, внедряя современные технологии. Кормоцентры должны быть в каждом районе, указал Рустам Минниханов.

Президент Татарстан заверил, что республика продолжит поддерживать сельхозпроизводителей.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
Промышленность Татарстан

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