Президент Татарстан заверил, что республика полностью обеспечена всеми видами продукции
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что республика полностью обеспечена всеми видами продукции. Заявление прозвучало в ходе послания Госсовету республики.
Он призвал модернизировать фермы, внедряя современные технологии. Кормоцентры должны быть в каждом районе, указал Рустам Минниханов.
Президент Татарстан заверил, что республика продолжит поддерживать сельхозпроизводителей.
Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
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