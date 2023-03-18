Бывшего сотрудника Приволжского управления железнодорожного транспорта обвинили в мошенничестве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане бывшего сотрудника Приволжского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта обвинили в получении взяток и мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что в 2015 году обвиняемый получил от владельца железнодорожного пути необщего пользования взятку в виде оплаты недельного отдыха в Турции за подписание акта ввода в постоянную эксплуатацию в отсутствие необходимых документов.

В 2016-м за аналогичные действия мужчина передал злоумышленнику 300 тысяч рублей. До 2019 года обвиняемый ежемесячно получал от него 30 тысяч рублей за общее покровительство по службе и беспрепятственное подписание актов — всего 1,2 млн рублей. Также путем заключения фиктивного договора купли-продажи он оформил на близкую подругу обвиняемого земельный участок в Елабужском районе стоимостью 500 тыс. рублей.

В 2018 году обвиняемый якобы для определения места примыкания подъездного железнодорожного пути необщего пользования выехал в командировку в город Уфу. Предлог был надуманным, он выезжал туда для личного времяпровождения. Ему оплатили авиабилеты, проживание в гостинице и отеле, а также суточные на сумму 37,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте стало известно, что в Татарстане 60-летнюю депутата Совета Масадинского сельского поселения Актанышского района, директора ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» заподозрили в мошенничестве на 2,1 млн рублей.



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Маргарита Головатенко